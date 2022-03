La Academia no ha confirmado si este año volverán las actuaciones en directo , al igual que se hacía antes de la pandemia.

Este año no habrá una única conductora de la gala, sino que serán tres las mujeres que presenten los Oscar, concretamente Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes , tres cómicas estadounidenses que se repartirán las tres horas de duración de la gala. Esta es la primera vez que tres personas se encargan de presentar los premios.

No mires arriba

Drive My Car

Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car

Will Smith por El método Williams

Adam McKay & David Sirota por No mires arriba

Ryusuke Hamaguchi & Takamasa Oe por Drive My Car

Hank Corwin por No mires arriba

Nicholas Britell por No mires arriba

"Be Alive", de El método Williams

"Down to Joy", de Belfast

"No Time to Die", de Sin tiempo para morir

"Somehow You Do", de 4 días