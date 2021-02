El dúo Daft Punk anuncia su separación: su fortuna se estima en más de 70 millones de dólares

El dúo francés ha mantenido un perfil bajo desde su gran éxito con 'Get lucky' en 2013 y su trabajo más destacado en estos últimos años ha sido una colaboración con The Weeknd en dos canciones de su álbum de 2016 'Starboy' con la canción principal y 'I Feel It Coming'.

Ya como Daft Punk, el dúo publicó su primer sencillo, 'The New Wave', lanzado en 1994. Le siguió al año siguiente 'Da Funk', que se convirtió en un sencillo de éxito europeo y formó la plantilla para su debut. álbum, 'Homework', lanzado a finales de 1996.

El grupo de electrónica lanzó su segundo álbum, 'Discovery', en 2001, encabezado por el sencillo 'One More Time'. A este le siguió 'Human After All' y posteriormente, en 2010, compondrían la banda sonora para 'Tron'.