La final de la Superbowl llega siempre rodeada de máxima expectación. Vamos conociendo detalles del evento más visto cada año en EEUU que se realizará en el estadio Raymond James, de Tampa . Finalmente, no actuará Rosalía, pero The Weeknd, el artista encargado de amenizar el descanso del partido, promete mucho espectáculo y el listón lo tiene muy alto.

El cantante canadiense, The Weeknd, quién junto con la revista Billboard habrían llegado a un acuerdo para invertir hasta 7 millones de dólares para hacer este show inolvidable . Además, el artista ha aprovechado la repercusión de este evento para lanzar este viernes su nuevo álbum titulado ‘ The Highlights’, un trabajo recopilatorio de sus mejores temas .

The Weeknd se presentará junto a Daft Punk y Ariana Grande, según han filtrado las redes sociales se ha filtrado que interpretará ‘I Feel It Coming’ y ‘Starboy’ interpretada por el dúo francés Daft Punk y The Weeknd. Se espera que Ariana Grande, que ya colaboró con el canadiense en la canción ‘Love Me Harder’.