Los premios EMA de la MTV: Ed Sheeran, Aitana, Maluma, Maneskin y Kim Petras, los triunfadores de la gala

Todas las voces a una. Para celebrar la diversidad y repartir galardones. Cuatro se llevó el pop coreano de BTS. Lluvia de premios que cayó también sobre Maluma. Y del mejor artista latino a la mejor cantante española. Aitana se coronaba por encima de C Tangana. De victorias saben algo estos italianos. Ganadores de Eurovision y ahora también de un premio MTV que dedicaron a quienes no creyeron en ellos. Claramente se equivocaban.

A diferencia de Justin Bieber, el máximo nominado, que se ha ido de vacío, Lil Nas X ha materializado su candidatura a "mejor vídeo" con el controvertido 'MONTERO (Call Me By Your Name)'. Ausente, ha agradecido el premio en un mensaje en el que ha olvidado su condición de icono LGTB precisamente hoy.