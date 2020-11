'An Evening With Whitney Houston', el espectáculo con el holograma de la cantante, arranca su gira en Madrid

Se trata del mismo espacio que hace unas semanas estrenó un espectáculo similar con la figura de Maria Callas c omo protagonista, cuyo "éxito" les ha hecho apostar ahora no solo por recuperar a la intérprete de "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)", sino por emprender negociaciones para ampliar la lista a artistas españoles como Lola Flores y "otro gran grupo español vivo".

Durante hora y media, los espectadores podrán disfrutar de canciones míticas del repertorio de Houston, como las iniciales "How Will I Know" y "Saving All My Love For You", éxitos de la BSO "El Guardaespaldas" como "I'm Every Woman" y por supuesto "I Will Always Love You" o temas de su última etapa, como "It's Not Right But It's Ok" o la recientísima "Higher Love".