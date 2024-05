La directa advertencia de Ángel Cristo a Arantxa del Sol en directo: "Que cuente lo que pasó en la lancha"

Arantxa del Sol reacciona en imagen a las palabras hacía ella del hijo de Bárbara Rey

Con las nominaciones terminadas y tras haber dado el nombre de su nominado directo como líder del grupo, Ángel Cristo tomaba la palabra desde la palapa en directo para lanzar un desconcertante mensaje para Arantxa del Sol.

Ángel Cristo nominaba a Gorka de manera directo porque sí, según él mismo entonaba y Jorge Javier Vázquez le preguntaba por si tenía algo más que decir sobre la nominación y el hijo de Bárbara Rey sorprendía con sus palabras.

"No tiene nada que ver, pero mis valores son el honor, el valor, la lealtad, ¿cuáles son los tuyos, Arantxa? Cuenta lo que pasó en la lancha", entonaba Ángel Cristo, mensaje al que podía verse en pantalla cómo reaccionaba Arantxa del Sol y que dejaba a todo el mundo descolocado, entre ellos a Jorge Javier Vázquez: "¿Qué es lo de la lancha? Con esto si que me he perdido". Y Ángel Cristo insistía ante esto: "Que cuente lo que pasó en la lancha".

Arantxa del Sol podía escuchar esto desde el plató, lugar donde se había reencontrado momentos antes con Ana Hermina después de todo lo que se ha hablado mientras ella estaba en Honduras y ambas compartían unas palabras en plató, en las que salía el nombre de Finito de Córdoba.

Arantxa del Sol le dice a Carmen Borrego lo que más le ha dolido de ella

Además, Arantxa se sinceraba con Carmen Borrego sobre lo que le dolió de la actitud de ella: "Nos dimos un abrazo, hablamos muchas cosas y me entero de que cuando llegas a España lo primero que haces es meterte conmigo y decir que yo me creía que esto era otra cosa y que no estaba preparada para hacer un reality".

Carmen Borrego se explicaba y escudaba en lo mal que lo pasó en la primera vez que entró en plató tras volver de Honduras: "Cierto, no te voy a mentir. Me gustaría que me dieras un voto de confianza porque solo ocurrió un día y quiero que alguien te explique en las condiciones que entré en este plató. He cambiado, esa noche entré muy nerviosa".