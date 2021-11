Muere a los 41 años Heath Freeman, actor conocido por series como NCIS o Bones

La actriz de Pretty Little Liars, Ashley Benson , compartió una foto de ella y Freeman en una publicación e nsu cuenta de Instagram donde escribía la frase: " Te amaré por siempre @heathmonster RIP" . por su parte, Shanna Moakler escribía un par de post de homenaje al actor: "Un talentoso actor, director, productor, chef excepcional y un sólido amigo. ¡Te echaremos mucho de menos y guardaré cada recuerdo increíble que tuvimos y tenemos muchos muy buenos!", escribía la ex esposa del batería Travis Barker.

El actor también dio vida a Gavin Dillon en 'Raising The Bar' y escribió, produjo e interpretó a Brent Burkham en el drama 'Skateland' de 2010. También apareció en las series 'ER', 'The Closer' y 'Without a Trace'. El actor iba a protagonizar dos películas previstas para su estreno en 2022: 'Terror on the Prairie' y 'Devil's Fruit'.