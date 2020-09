Isabel Coixet recibe el Premio Nacional de Cinematografía: "La cultura es el futuro"

Destaca el "inconformismo de su obra" con una clara proyección internacional

Por su parte, Coixet ha centrado su discurso en dirigirse a aquellas personas que quieran dedicarse al mundo del cine y empiezan en esta industria para decirles algunas de las cosas que a ella "no le dijeron en su momento". De este modo, les ha recomendado "fijarse, observar" el mundo que les rodea , así como que "no pierdan el tiempo en criticar" y en quejarse de lo "difícil que es todo" porque "en ningún sitio está escrito que fuera fácil".

La cineasta ha recordado, en esa línea, cuando hace 30 años acudió al Festival de San Sebastián con su primera película que, según ha dicho, "la crítica destrozó". "Me hubiera gustado decir a esa chica que lloraba que los festivales son estupendos para descubrir cine, pero también son plazas de torear egos y, si tienes un ego pequeño y frágil, sufrirás, pero no es el fin del mundo", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que "no te va a querer todo el mundo, tatúatelo si hace falta".