Justin Bieber confiesa que sufre la enfermedad de Lyme: "Han sido un par de años difíciles"

Bieber aprovecha el mensaje para dirigirse a los que le han criticado duramente por su extrema delgadez incluso llegando a afirmar que se drogaba "con metanfetaminas”: "No se dieron cuenta de que recientemente me han diagnosticado la enfermedad de Lyme, no sólo eso, sino que tuve un grave caso de mononucleosis crónica que afectó mi piel, función cerebral, energía y la salud en general”, ha contado en su perfil de Instagram.