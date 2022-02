"Yo tuve un accidente muy joven . Con 12 años perdí el ojo izquierdo . Fue una cosa muy traumática , para mis padres, no para mí. Yo era un niño muy inquieto", ha comentado el artista en el pódcast 'Farid y Diego'. Leiva, según explicó, tuvo el accidente con una pistola de perdigones , apenas unos días después de romperse el brazo mientras hacía skate. Sin embargo, estando en el hospital, solo quería volver a salir a jugar, sin importarle las consecuencias.

"Automáticamente dejé de ver por el ojo izquierdo para siempre ", ha subrayado Leva, quien reconoce que no era consciente de la "dimensión" de gravedad en aquel momento. Sus padres eran los únicos preocupados. Pero, al salir a la calle, el ahora cantante se dio cuenta de que "las tres dimensiones eran diferentes". Quería seguir saliendo con sus amigos, pero necesitó un tiempo de adaptación.

Este período de su vida fue el momento en el que comenzó su "conexión con la música". "Me doy cuenta del poso tan importante que ha tenido para mí el accidente en mi música (...) Tuve un proceso de tiempo donde no podía hacer cosas y me tuve que ir tranquilizando y empece a conectar con la música muy pronto", precisó el artista madrileño.