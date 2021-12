Leiva, un mordisco al corazón en 'Cuando te muerdas el labio'

Si de 2001 a 2011 acotamos la carrera discográfica con su ex banda, el próximo año será en el que Leiva cumpla diez años con su nombre. El invierno de 2012 vio la luz “Diciembre” , el primer paso de su aventura en solitario, un “retoño” musical que presentaba en un doble concierto en La Riviera, dando sus primeros pasos de la que a la postre ha sido su fructífera y aplaudida nueva vida musical.

No es casualidad que tuviéramos una ausencia discográfica de cuatro años, los “Monstruos” de su cabeza se convertían en los nuestros, en un disco que es ejemplo de aceptación personal, con sus cosas buenas y malas, donde se miraba al espejo para liberarse de un montón de cosas.

No es fácil afrontar un nuevo reto musical tras el reconocimiento extendido y el aplauso multitudinario resonando en tu cabeza, donde tuvo dos “llamadas”, la de Sabina para producir “ Lo niego todo ”, y la segunda con la película del mismo nombre, ese regalo con el que hacer más grande su nombre. El film servía para que el músico grabara una exitosa canción y con la que subiría a un escenario de altura, el de los Premios Goya de 2018 recogiendo el galardón a “ Mejor canción original”.

Diez años de historia de un músico de un tipo que cantaba «la vida me ha cambiado en un segundo extraño, demasiado brillo, demasiado impacto, me ha venido grande para ser exacto, ya sé que no es para tanto» antes de cumplir “cuarenta en cuarentena” que decía en “La estación eterna” esa que todos vivimos confinados desde nuestras ventanas, muy lejos de aquel invierno que fue su “Diciembre” de hace diez años.