La pandemia nos hace leer más: ahora los libros preferidos de Serkan y Eda en Love is in the Air pueden estar en tu casa

El coronavirus ha cambiado nuestros hábitos, algunos para mejor. El 64 por ciento de los españoles reconoce que lee muchísimo más tras pandemia. Más de la mitad lee con frecuencia, mientras un 41 por ciento se declara devorador de libros. Las novelas se cuelan en nuestras vidas, incluso en la televisión. En la semana del libro, nos hemos fijado en algunos guiños que la ficción hace a la literatura, como en la serie "Love is in the air ". La serie que tiene enganchados a millones de españoles que viven con el corazón en un puño los encuentros y desencuentros de Eda y Serkan, ahora pueden también disfrutar de los libros que leen en la serie mientras se piensan una reconciliación o digieren un nuevo enfrentamiento.

El principito es esa debilidad de Serkan en la ficción turca, al que acude cuando no encuentra calma ni respuestas. "Cuando era pequeño mi padre me regalaba una edición cuando cumplía años", reconoce.

Y Eda trata de hacer mejor persona a Serkan, que no deja de ser una de las esencias de El Principito. Como la pasión por el universo y las estrellas. Serkan lee "Madona con abrigo de piel" un libro de culto en Turquía.

Es obra de un autor turco muy famoso de los años 40 y 50. No es Love is in the air una excepción. Son muchas hoy día las series turcas que se inspiran, que rescatan libros para sus tramas. Una forma de vender tu cultura pero también de fomentar la lectura.