Si hay dos libros clave en ‘Love is in the air’ esos son ‘El principito’, de Antoine Saint-Exupéry, y ‘Madona con abrigo de piel’, de Sabahattin Ali. En varias escenas hemos visto a Eda y a Serkan recurrir a estas obras para aclarar sus pensamientos… y para entender qué sienten el uno por el otro.