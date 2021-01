La historia de Marta, la Greta Thunberg de la educación por Africa en 'Una luz en la oscuridad'

La base era siempre la educación. Un pequeño colegio, de una lejana isla del norte de Mozambique, un lugar donde a lo mejor cuando llegas no hay pupitres o el profesor a lo mejor está o a lo mejor no, niños que luchan por salir adelante y profesores que demasiadas veces no están preparados. Como se dice en el documental, "quien enseña lo ha aprendido todo al revés, y al revés no se avanza".