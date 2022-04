La actriz Silvia Gambino muere de cáncer a los 57 años

"Adiós Silvia. Te has marchado para hacer reír a todo el que te encuentres vayas a donde vayas, con ese personaje que adorabas y te dio tantos éxitos "Rosita". Te has ido muy joven, la vida no es justa y el cáncer te ha ganado la batalla, pero no te quitó la sonrisa. Descansa en paz Silvia Gambino, siempre estarás en mi recuerdo y en mi corazón. Nos vemos. Ciao", ha escrito Closas. La pareja llevaba divorciada casi 20 años.