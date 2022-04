La actriz Jossara Jinaro muere de cáncer a los 48 años de edad

" Jossara luchó valientemente contra el cáncer y volvió a casa rodeada de su familia. Jossara fue una esposa, madre, artista y amiga increíble. Tenía el alma más hermosa y amable y no aceptaba un no por respuesta", ha escrito Bogado en la publicación .

Además de su rol como actriz, Jinaro produjo sus propios cortometrajes e, incluso, largometraje que fue aceptado en el programa de nuevos cineastas de Panavision. Con 'Desert Road Kill', fue galardonada como mejor actriz de reparto. Además, participó en películas como 'Devil's Rejects', de Rob Zombie, 'Havoc', 'Fly Boys', 'World Trade Center' o 'Go For It!'.