La mujer de Antonio Resines agradece el cariño recibido en el ingreso por covid del actor

En concreto, Ana Pérez Lorente ha querido agradecer la iniciativa de Santiago Segura en la que pedía a todos sus seguidores de las redes sociales que rezasen para que Antonio Resines se recuperase de su ingreso. "He podido hablar con él. Se lo he agradecido en persona, pero no estoy mirando nada. He hablado con Santiago, se lo agradezco infinito, de verdad", comenta la mujer de Antonio Resines.