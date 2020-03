Las 5 mujeres más influyentes de la historia

Marie Curie (1867-1935)

Rosa Parks (1913-2005)

Rosa Louise McCauley , mucho más conocida como Rosa Parks, protagonizó uno de los momentos clave en la historia de la lucha contra la segregación racial en Estados Unidos, especialmente implantada -no sólo socialmente, sino fundamentada en leyes- en los estados del sur. Ocurrió en 1 de diciembre de 1955: Parks viajaba a casa después del trabajo en el mismo autobús que tomaba cada día en Montgomery, Alabama. Pero esta vez decidió enfrentarse a la norma por la que las personas de color debían colocarse en la parte trasera del autobús y ceder los asientos delanteros y centrales a las personas blancas.

Este primer gesto -que le costó la cárcel- desencadenó una auténtica revolución en Estados Unidos y desembocó en todo un movimiento de derechos civiles, culminando en reformas concretas que comenzaron a materializarse a partir de 1960. Así, el encarcelamiento de Parks provocó que Martin Luther King (no tan conocido en ese momento) condujera la ‘protesta a los autobuses públicos de Montgomery’, que consistió en animar a los afroamericanos a dejar de utilizar la red de autobuses, lo que provocó una caída de ingresos y, finalmente, la eliminación de la segregación racial en este espacio.

Su activismo venía de atrás: desde 1950 Parks pertenecía al movimiento de derechos civiles y trabajó como secretaria de la National Association for the Advancement of Colored People en Montgomery. En el momento en que decidió pasar a la acción tenía 42 años.