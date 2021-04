'Nomadland' arrasa en unos Premios Oscars deslucidos por la pandemia

Daniel Kaluuya era reconocido como mejor actor de reparto por ‘Judas and the Black Messiah’. En su discurso, cargado de humor, agradeció el “sexo que habían tenido sus padres” , provocando que su progenitora se echase las manos a la cabeza.

Pero el gran momento, o al menos uno de los más divertidos, lo protagonizaba la surcoreana Yuh Jung You , mejor actriz de reparto por ‘ Minari ’. Fue Brad Pitt quien le entregó el Óscar y ella no desaprovechó la oportunidad para coquetear con el actor, arrancando risas entre los presentes. Le arrebató el premio a una veterana Glenn Close . Esta es la octava vez que a la actriz se le escapa la estatuilla, pero al menos no pierde la sonrisa. Su ‘perreo’ a ritmo de rap fue tan comentado como agradecido, en una ceremonia donde reinó la sobriedad.

Los Oscars de la pandemia son también los de la diversidad y los del discurso racial. Regina King abrió la gala haciendo referencia al juicio por la muerte de George Floyd. En su monólogo de apertura, la actriz aseguraba que "si las cosas hubieran sido diferentes la semana pasada en Mineápolis, habría cambiado sus tacones por botas para protestar”. Reivindicativa es la letra de ‘Fight for you’, premio a la mejor canción original. La cantante H.E.R. dejaba sin premio a la italiana Laura Paussini con este tema, parte de la banda sonora de ‘Judas and the Black Messiah’.