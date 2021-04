Frances McDormand, con tres Oscars, a un paso de la mítica Katharine Hepburn

Esta noche, McDormand no era la favorita . La mayoría se decantaba por Carey Mulligan por su papel en Una joven prometedora – que se ha llevado el Oscar al mejor guion pero no a la mejor película, que ha sido para Nomadland .

Solo dos mujeres a la altura de McDormand

La diosa de los Oscars es Katharine Hepburn, que tiene cuatro estatuillas por ‘Morning Glory’(1933),Guess Who’s Coming to Dinner (1967), The Lion in Winter (1977) y On Golden Pond (1981).