Ómicron , el nombre de una letra griega que hasta ahora había pasado desapercibido para muchos, pero que sin embargo, no hemos parado de escuchar en la última semana . Internet se ha inundado en los últimos días de miles páginas que hablan de la nueva variante del virus que ha sido denominada con este nombre, pero la realidad es que antes de que apareciese esta mutación del covid ya existían varias bandas de música llamadas así.

Sin embargo, la banda posee unos compañeros homónimos en Italia y en Bélgica, que se dedican al death metal. En el caso del grupo belga, su 'death metal atmosférico' ha quedado ensombrecido en los últimos días por la búsqueda de información sobre la covid y, aunque han asegurado que no les favorece tener el mismo nombre que la nueva variante, han comunicado en su cuenta de Facebook: "Si bien no podemos evitar que la Organización Mundial de la Salud haya decidido omitir dos letras del alfabeto griego para llegar a la letra ómicron al nombrar esta nueva variante, sí queremos expresar nuevamente nuestro apoyo a todas las víctimas, la personas que trabajan en el sector médico y todos los sacrificios que todos hacen continuamente para combatir este virus ¡Manténganse a salvo todos! Y para que conste: el nombre de nuestra banda se basa en el sistema de galaxias Omicron y no en la cepa actual Omicron COVID".