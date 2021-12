La variante ómicron inquieta a los expertos por la gran cantidad de mutaciones que presenta

La pandemia del coronavirus sigue perpetuando la pesadilla. Mientras continúa la explosión de contagios en Europa , la aparición de la nueva variante ómicron no ha hecho sino disparar la preocupación , con múltiples países de todo el mundo imponiendo restricciones a los vuelos procedentes del sur de África, donde se detectó por primera vez.

No obstante, es ya una realidad que la nueva variante está presente a uno y otro lado del planeta. En Europa ya son más de una decena de países los que han confirmado casos, mientras en España este mismo miércoles se ha confirmado el tercero, en Baleares , que se suma a los dos comunicados previamente por la Comunidad de Madrid.

No obstante, en este caso, ‘más’ no significa necesariamente que sea peor. Es decir, a veces las mutaciones trabajan en conjunto para hacer un virus todavía más temible , pero otras pueden lograr el efecto contrario, anulándose incluso entre sí.

Así lo explica en declaraciones al prestigioso The New York Times el científico Jesse Bloom , biólogo del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson en Seattle.

No obstante, los científicos no quieren apresurarse especulando sobre las características de ómicron, pese a que las mutaciones individuales que presenta parecen estar asociadas a una mayor transmisibilidad , sin cerrar la puerta a posibles escapes vacunales o a que pueda esquivar las defensas inmunológicas.

Ante este escenario, a la espera de los resultados de los estudios que se están realizando sobre la variante, los científicos llaman a no aventurarse con conclusiones precipitadas.

Por eso, indica que no puede predecir cómo actuará la variante en el cuerpo, para lo cual pide esperar a los estudios que se están realizando en todo el mundo y las conclusiones de los mismos.

A la espera de más evidencias científicas , algunos de los primeros informes llegados desde Sudáfrica han sugerido que los síntomas de la covid-19 producidos por la nueva variante pueden ser más leves e inusuales , pero los expertos llaman a no subestimar su impacto.

No obstante, manifestó su preocupación por el efecto que pudiera tener la nueva variante en personas mayores, con comorbidades o sin vacunar.

Respecto a lo último, un compañero, el doctor Wassila Jassat, del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, señaló que en la ciudad sudafricana de Tshwane el 87% de los ingresos hospitalarios se produjeron entre pacientes no vacunados .

En este escenario, otros expertos como el doctor Müge Çevik, en declaraciones recogidas por The Guardian, inciden no obstante en dar tiempo a los estudios sobre la variante: “Todas las declaraciones sobre la gravedad de ómicron, ya sea en la dirección de una mayor gravedad o una mayor levedad, no son confiables en este momento, ya que se basan en muy pocos datos. Incluso los resultados de los primeros estudios epidemiológicos probablemente estarán sesgados, ya que existen grandes desafíos al inferir la causalidad de la gravedad de la enfermedad con nuevas variantes, especialmente ahora que muchas personas han adquirido inmunidad, ya sea mediante vacunación o infección”, ha señalado.