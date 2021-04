Las estrellas de la gala de los Oscar 2021 posarán sin mascarilla en la alfombra roja

Con dos meses de retraso por la pandemia de coronavirus, el 25 de abril se celebra la 93ª gala de los Oscar 2021. Será, cómo no diferente, aunque la Academia ha dejado claro que no será virtual, no habrá las tan recurrentes videollamadas. Han apostado por una gala presencial. Y habrá alfombra roja, donde las estrellas y sus invitados posarán sin mascarilla.