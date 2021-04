A qué hora comienza la gala

La gala comenzará la madrugada del domingo al lunes, a las 00:30 horas en España. A esa hora, los actores y celebrities pasearán y posarán en la alfombra roja. Finalmente, los nominados y sus acompañantes no tendrán que llevar mascarilla ante las cámaras , pero sí pedirán a todos los asistentes que se cubran la boca y la nariz cuando se encuentren fuera de plano.

Dónde se puede ver

Si no tienes acceso a esta plataforma, también se podrá ver desde las redes sociales (Twitter, Facebook o Youtube) de la Academia.

Las películas que lideran todas las apuestas

La cinta 'Mank', del cineasta David Fincher, lidera con diez candidaturas las nominaciones de los Óscars. Por detrás de esta película de Netflix aparecen media docena de filmes con seis nominaciones cada una: 'El padre"', 'Judas and the Black Messiah', 'Minari. Historia de mi familia', 'Sound of Meta', 'El juicio de los 7 de Chicago' y 'Nomadland', esta última considerada la gran favorita en esta temporada de premios en Hollywood.