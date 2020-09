Pablo Alborán lo vuelve a hacer: consigue en dos días más de un millón de reproducciones con su nuevo single

En este nuevo single habla del desamor, de cómo una relación hubiera llegado lejos si el otro hubiese querido. En palabras del propio artista, " como años de tu vida pueden morir en un solo día ". Para este nuevo albúm, Pablo Alborán ha querido reflejar el vértigo de todo, también del momento que vivimos, pero recordando que a veces si no sientes vértigo es que no estás vivo.

Experimenta en su nuevo sonido

Con un tono más experimental en su sonido del que acostumbra, Pablo Alborán ha publicado entre una gran expectación el tema 'Si hubieras querido', primer anticipo del que será su quinto álbum de estudio, 'Vértigo', del que no hay fecha de lanzamiento.

"Este disco me hace sentir bien no solo profesionalmente, sino que ha abierto puertas nuevas como esta", relató a Efe durante un encuentro con varios medios para anticipar parte de su nuevo material, incluida esta canción, muy atmosférica en su producción y que surgió de un 'beat' procesado a partir de su propia voz.

También en redes desveló hace unos días el sentido del título que ha dado al que será el disco sucesor de 'Prometo' (2017): "Porque amar da vértigo, que no te quieran da vértigo, el momento que estamos viviendo da vértigo… pero, por otro lado, si no sientes vértigo, es que no estás vivo".