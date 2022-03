Pedro Almodóvar, sobre la bofetada de Will Smith a Chris Rock: "No se protege a la familia a base de hostias"

Pedro Almodóvar ha expresado hoy su "absoluto rechazo" al acto de violencia de Will Smith en los Óscar, con la bofetada a Chris Rock y a su discurso posterior, que define como "fundamentalista", por su forma de pedir disculpas: "No se defiende ni protege a la familia a base de hostias, y no, el demonio no se aprovecha de los momentos culminantes para hacer de las suyas".