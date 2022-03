Will Smith da un puñetazo a Chris Rock en el escenario de los Oscar 2022

El peinado de la mujer de Will Smith, Jada Pinkett Smit , le ha valido un puñetazo a Chris Rock sobre el escenario de la gala de los Oscar 2022 . No estaba en el guion. El actor que ha ganado el oscar a mejor actor protagonista por ‘El método Williams’ ha pedido disculpas entre lágrimas.

"Quiero pedir disculpas". Así ha terminado Will Smith su discurso al recoger su premio Oscar. " Espero que la Academia me vuelva a invitar" , ha dicho visiblemente emocionado.

En ese momento, Will Smith se levantó de su asiento y se dirigió al escenario donde ha golpeado a Rock. El teatro de Los Ángeles ha enmudecido. Al volver a su asiento, tras el puñetazo, Smith ha dicho: “Keep my wife’s name out of your FUCKING mouth!”. ("quita el nombre de mi mujer de tu puta boca").