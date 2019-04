Peter Brook, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2019

Entre sus últimos trabajos se encuentran 'Sizwe Banzi est mort' (2007), 'Eleven and Twelve' (2009), 'Warum Warum' (2010), 'The Suit' (2012), 'Battlefield' (2015), 'The Prisoner' (2018) y 'Why' , que se estrenará en junio de este año.

Brook es, además, autor de varios libros de crítica teatral traducidos a varios idiomas, entre los que destacan 'The Empty Space' (1968), convertido en un texto fundamental sobre teatro moderno y publicado en más de quince idiomas; 'The Shifting Point': 'Forty Years of Theatrical Exploration, 1946-1987' (1987); 'Evoking (and Forgetting) Shakespeare' (2002); 'There are no secrets' (1993); 'The Open Door: Thoughts on Acting and Theatre' (1993), y 'With Grotowski' (2009).