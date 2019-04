El fenómeno que deslumbró a Bill Gates : así usan tus datos para que no fracases en los estudios

El fracaso escolar y la lucha de las administraciones y colectivos sociales por mejorar los sistemas educativos no es algo exclusivo de España. En otros países los problemas son similares pero parece que algo se mueve en la dirección correcta. Un reciente artículo del cofundador de Microsoft, Bill Gates ha puesto la atención en un programa desarrollado en varias escuelas de Chicago (EE. UU.) y basado en lo que se conoce como Analítica de Aprendizaje que ha logrado darle la vuelta a este fracaso e ilusionar a la comunidad educativa.

Este método no es exclusivo de Estados Unidos, de hecho, España aparece como una potencia en su desarrollo como reconoce, catedrático de Tecnología para la Educación y la Comunicación de la Universidad de la Rioja

Los especialistas como Daniel Burgos critican que el uso de la Analítica de Aprendizaje no acabe de despegar en España "y no por falta de interés", asegura. Según este experto el problema es que "la implementación de este método está en una situación incipiente ya que por un lado tenemos un concepto técnico con un grado importante de dificultad y por otra parte tenemos un grupo de profesores con mucha vocación que no acaban de encontrar un diálogo adecuado". A pesar de estas carencias, Burgos está convencido de que "en un plazo brevísimo de tiempo" ya lo estaremos aplicando de forma creciente.