Hollywood condena el puñetazo de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022: “Podría haberlo matado”

Rob Reiner o Judd Apatow cargan contra Will Smith por su agresión a Chris Rock en los Oscar 2022

Holywood y la Academia del cine dejan clara su postura contra la violencia

La reacción de Jaden y Willow, los hijos de Will Smith y Jada Pinkett Smith

El puñetazo de Will Smith a Chris Rock ha hecho posicionarse a Hollywood y a la propia Academia del cine. Los actores y las actrices han salido al paso para condenar la violencia y mostrar su postura crítica con la agresión de Will Smith a Chris Rock en plena gala de los Oscar 2022. Rob Reiner o Judd Apatow son algunos de los que más duros se han mostrado con el ganador a la estatuilla de mejor actor.

Chris Rock comparó a Jada Pinkett, pareja de Will Smith, con la Teniente O’Neil por su corte de pelo y el actor saltó de su asiento para pegarle un puñetazo al humorista en plena gala de los Oscar 2022. La pareja de Will Smith sufre un trastorno de alopecia autoinmune desde 2018 y la broma le hizo estallar. Las reacciones llegaron a los pocos segundos y todos con una idea que es la condena de la violencia. La Academia emitió un comunicado tras finalizar la gala, y hasta el propio Will Smith se disculpó por lo sucedido en el discurso del ganador a la estatuilla de mejor actor.

“¿Qué tiene exactamente de insultante que te comparen con una Demi Moore deslumbrante? Podría haberlo matado. Eso es pura rabia y violencia fuera de control. Han escuchado un millón de chistes sobre ellos en las últimas tres décadas. No son novatos en el mundo de Hollywood y la comedia. Perdió la cabeza”, escribió Judd Mann Apatow, realizador y humorista estadounidense.

Por su parte, Rob Reiner no le quitó hierro al asunto y cargo también con dureza contra Will Smith. El actor, director de cine y escritor señaló que “no había excusa” para lo sucedido con el ganador al premio a mejor actor en los Oscar 2022 y calificó su discurso como “tontería”. Hollywood condenó la violencia de Will Smith y no entendió su reacción.

La Academia condena la violencia de Will Smith con Chris Rock en los Oscar 2022

La Academia también mostró su postura en público y condenó la violencia por lo sucedido con Chris Rock en el escenario. “La Academia condena la violencia de cualquier tipo. Esta noche estamos encantados de celebrar a los ganadores de la 94.ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo”, dijo en un tuit tras la agresión de Will Smith al humorista.