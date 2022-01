Levy nació en 1980 en Cojímar, un municipio cerca de La Habana , Cuba. Allí tuvo una infancia feliz, pero "no fue la más fácil", asegura en un post de Instagram. Su padre le abandonó cuando era muy pequeño, por lo que creció con su madre. "Con solo un cuarto de pollo por persona la mes, un pan por persona al día y raciones de comida limitadas , siempre tenía hambre", reconoce.

" No teníamos lujos como pasta de dientes, así que usamos carbón y bicarbonato de sodio." Para poder jugar ponían "calcetines juntos para hacer una pelota de béisbol" y jugaban sin zapatos.

Con tan solo quince años decidió huir de esta situación y emigró a Estados Unidos, ayudado por su padrastro. "No tenía dinero y no hablaba el idioma, pero eso no importó porque finalmente tuve la libertad de vivir la vida que elijo", explicaba en el mismo post.