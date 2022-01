Hugo Fuertes fue uno de los últimos descubrimientos del año. El joven modelo de 24 años no solo ha conquistado a Antonio Rossi , sino que en las últimas semanas ha ido enamorando un poco más a todos. Tanto es así que se ha hecho ya habitual verles juntos sin esconder el amor que se profesan, así como los distintos mensajes que se mandan a través de sus redes. El último de ellos ha venido dado por la última publicación del bautizado como 'novio cañón' de Antonio Rossi que no ha dejado indiferente a nadie.

Hugo Fuertes no solo ha recibido los piropos de sus fans. Nada más publicar las fotografías que ya acumulan miles de 'Me Gustas' y comentarios, no han faltado entre ellos el que tal vez a día de hoy más le importa al joven modelo: la opinión de Antonio Rossi que no se ha resistido a comentar las imágenes tan sexys de su chico.