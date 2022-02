¿Quieres diseñar videojuegos? Los juegos de mesa, la mejor escuela

En mis clases, construimos juegos de mesa con dados, cartas, fichas, etc. De este modo se generan estructuras de creación de mazos, estructuración de espacios de juego emergentes y gestión de probabilidad, etc. Algunos títulos de mesa que crean cultura de juego son los ya clásicos Ajedrez, Parchís, Go, Oca, pasando por los archiconocidos ' Risk ', ' Monopoly ', ' Trivial ', ' Intelect ' y llegando a los más actuales, como ' Catan ', ' Dixit ', ' 7 Wonders ', ' Hive '..

Yo creo firmemente en que toda herramienta educativa tiene que estar vinculada al modelo de educación del docente y no a la inversa. Es decir, que es el docente el que debe decidir qué se debe, cuándo y con qué intensidad según la experiencia adquirida y la evaluación de su alumnado. Lo que sí debemos hacer como sociedad es permitir que los docentes se formen en nuevas metodologías y darles tiempo y la libertad suficiente para experimentar con ellas, si así lo desean. Por ello la edad y franja debe ser decidida por la persona que está en el aula y no de forma conceptual desde estamentos externos.

- ¿Crees que hay un futuro cercano en el que la educación pase por gamificar (off y on) la experiencia de la educación al 100%? ¿Cómo te gustaría que se llevase a cabo?

No, ni lo creo ni debería ser así. Creo que la educación tiene unos objetivos claros y uno de ellos debe ser hacer versátil al alumnado para aprender de diversas formas y con distintas herramientas y metodologías. En nuestra sociedad, con la velocidad creciente de las innovaciones, debemos poner mucho esfuerzo en la manida, pero no muy implementada idea de "aprender a aprender" y para ello creo que es muy importante estar en contacto con múltiples metodologías. La gamificación es una herramienta más, que a mí me gusta mucho, eso sí, y que tiene una función concreta y cubre una serie de objetivos. Si se usa un martillo para poner un clavo funcionará, si se usa una azada para hacer una zanja funcionará, pero si se usa sólo el martillo no podrás hacer la zanja y si usa sólo la azada harás un agujero en la pared en vez de poner el clavo.