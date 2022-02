Juegos de mesa: un rodillo empujado por la tecnología, la creatividad y la Generación X

Otros dos aceleradores de esta explosión de producto han sido Kickstarter (Gamefound, Verkami y demás plataformas crowdfounding) y la Generación X, motor de esa “nostalgia eterna” que mueve montañas. Sobre el primero de estos factores de crecimiento, Martínez guarda un grato recuerdo de la campaña de ‘Gloomhaven’, el título nº 1 en la lista de BoardgameGeek, que viene a ser la lista IMDB o Rolling Stone , pero en este segmento. Este título, adquiridos después sus derechos de distribución por Asmodee, recaudó la friolera de 12 millones de euros en la campaña de financiación . “El juego se ha agotado varias veces, y ahora llegan por fin sus primeras ampliaciones: ‘ Círculos Olvidados’ ya está en las tiendas, y ‘Fauces de León’ está al caer. ‘Gloomhaven’ ha sido un pelotazo en todo el mundo, y el mercado español no ha sido una excepción”, comenta Martínez.

Y es que al igual que los videojuegos fueron evolucionando en su momento, los juegos de mesa ahora tienen una imagen cool, cultural, con sus propias estrellas, influencers y, cómo no, cifras de negocio interesantes. Estos elementos, combinados con una creatividad sin límites y un sinfín de licencias que explotar, ha llevado a un volumen de negocio global contado en billones de dólares. En concreto, y hablando de Asmodee, “vendimos más de 3 millones de títulos el año pasado gracias al tirón de nuestro gran número de juegos de éxito: Dixit, Dobble, Aventureros al tren, ‘Jungle Speed’, ‘Exploding Kittens’ o ‘Time´s Up’ si hablamos de juego más party o iniciación; juegos intermedios como ‘Unlock’, ‘Pandemic’, ‘Splendor’, ‘7 Wonders’ o ‘Azul’, y, por último, juegos expertos como ‘Gloomhaven’, ‘Dencent’, ‘Dune’, ‘Arkham Horror’ o ‘Marvel Champions’”, afirma Martínez.

Esto da como resultado un segmento que se prevé alcance una cifra de negocio de 13 billones de dólares a nivel mundial en 2026 , según datos de Research & Markets, en su estudio Global Board Games Market (2021 to 2026) - Outlook and Forecast.

Pero ¿quiénes son los culpables de que haya una legión de personas esperando cada semana los lanzamientos de Maldito Games , Hasbro , Devir o Asmodee ? La respuesta es fácil: los creadores. Detrás de los famosos ‘ Catán’, ‘7 Wonders’, ‘Monopoly ’ o ‘Magic The Gathering’ hay una persona, un equipo, capaz de generar estas magníficas experiencias.

Para quien no esté familiarizado con su nombre, Corey Konieczka es, según su trayectoria, sus obras y la propia comunidad de fans, uno de los diseñadores de juegos de mesa más importantes. Creador de muchos de los títulos de aventuras y acción más reconocidos (Star Wars Imperial Assault, Star Wars El Borde Exterior, Star Wars Destiny, Eldritch Horror… tiene un estilo más que reconocible en sus juegos… hasta ahora.

En palabras del propio Konieczka, “la clave es no desarrollar juegos que ‘reemplacen’ algo que ya está en la ludoteca de cualquier jugador, sino crear juegos que ofrezcan algo que aún no has experimentado. Esto se aplica a todo, desde la historia, la mecánica, las imágenes y la experiencia social”.