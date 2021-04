Haz tu apuesta para los Oscars 2021: elige a tus favoritos

Recordamos que la cinta 'Mank', del cineasta David Fincher, lidera con diez candidaturas las nominaciones de los Óscars. Por detrás de esta película de Netflix aparecen media docena de filmes con seis nominaciones cada una: 'El padre"', 'Judas and the Black Messiah', 'Minari. Historia de mi familia', 'Sound of Meta', 'El juicio de los 7 de Chicago' y 'Nomadland', esta última considerada la gran favorita en esta temporada de premios en Hollywood.