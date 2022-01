Y es que la cantante no deja de preguntarse por qué no se pueden mostrar los pechos en público de una forma natural: 'No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas/ Sin ellas no habría humanidad ni habría belleza/ Y lo sabes bien'. Son algunos de los versos de 'Ay mamá' -tema elegido precisamente para poner banda sonora a la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, de Telecinco- con los que Rigoberta Bandini está dispuesta a que su mensaje cale entre la población.