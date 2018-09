Robert Redford da marcha atrás sobre su retirada del cine: "Decir eso fue un error"

Informativos Telecinco / Agencias

Robert Redford se encuentra inmerso estos días en la promoción de su nueva película: The Old Man & the Gun. Un filme que, según anunció el propio Redford el pasado mes de agosto, sería su último proyecto como actor. Sin embargo, el intérprete ha confesado esta semana que aquellas declaraciones fueron "un error".

"Eso fue un error. Nunca debería haber dicho eso", explicó Redford a Variety cuando se le preguntó sobre si realmente se retiraba. "Si me voy a retirar, simplemente me alejaré silenciosamente de la actuación, pero no debería estar hablando de eso porque creo que atrae demasiada atención en el camino equivocado. Quiero centrarme en esta película y su elenco", recalcó en el estreno del jueves por la noche en la ciudad de Nueva York.

Aun con todo, cuando después le preguntaron sobre si esta era o no su última película como actor, Redford contestó: "No estoy respondiendo a eso". "Mantén vivo el misterio", añadió con una sonrisa.

Si finalmente The Old Man & the Gun fuese su último proyecto, el actor de 82 años terminaría con una película que cree que hará "sonreír" a los espectadores. "La historia y el personaje, el hecho de que era verdad... un tipo que robó 17 bancos, fue atrapado 17 veces, fue a prisión 17 veces y escapó 17 veces, y es una historia real", explicó Redford sobre esta trama de crimen y comedia.

"Además, es muy optimista", apuntó el protagonista. "Estamos viviendo en tiempos oscuros. Estas son realmente épocas oscuras en las que estamos rodeados, y pensé que sería bueno hacer algo optimista, algo positivo para que la gente pueda sonreír, espero".

Para terminar, Redford también valoró el movimiento #MeToo, haciendo hincapié en "el hecho de que las mujeres ahora tengan una voz que se va a escuchar, y que van a elevar más y más fuerte, espero, porque han sido dejadas de lado por tanto tiempo. Estoy muy feliz de ver qué va a pasar con las mujeres, en términos de roles de liderazgo, roles ejecutivos, roles de actuación. Es la hora", zanjó el actor californiano.