Rozalén regala a toda la gente encerrada por el coronavirus un adelanto de su último tema en Informativos Telecinco

La cantante nos desvela cómo piensa que será el mundo después de que pase todo: “Habrá cosas que no se va a discutir como la calidad de la sanidad, lo realmente importante siempre tendrá que ser apoyado. Pienso en las personas que no tienen la facilidad que tengo yo. Jamás imagine que tener un jardín fuese un privilegio tan grande, me acuerdo de las personas que viven en un piso y que igual no pueden ver ni la luz”