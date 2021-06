No habrá encierros en Sanfermines por segundo año seguido por el covid

Navarra amplía para julio, coincidiendo con San Fermín, aforos y horarios en hostelería

El Ayuntamiento organiza multitud de actividades entre julio y septiembre

Por segundo año consecutivo debido a la pandemia de coronavirus no habrá Sanfermines en Pamplona. Aunque el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha relajado las restricciones ampliando entre el 2 y el 29 de julio los aforos y horarios en hostelería, cultura, actividades deportivas y ocio nocturno, en general en la región hay que hacer un llamamiento a la prudencia.

El vicepresidente primero del Gobierno foral, Javier Remírez, y la consejera de Salud, Santos Induráin, han presentado este 29 de junio la nueva Orden Foral que recoge el marco normativo y las medidas para la primera parte del verano. Entrarán en vigor el 2 de julio y el día 29 de julio se revisarán en función de la situación epidemiológica.

Más aforo y ocio nocturno hasta las 4 de la madrugada

La ocupación en interiores de hostelería se amplía por norma general al 60% y se establece como horario máximo de cierre la 1h -misma regulación que se aplican en sociedades gastronómicas y peñas-, el aforo en cultura alcanza el 75%, se abre el ocio nocturno en discotecas hasta las 4 y se autorizan los espectáculos taurinos en los espacios habilitados para ello.

Los cambios afectan también a actividades específicas que se realizan sobre todo en la temporada estival, como las actividades de ocio y comidas populares.

La incidencia en Navarra, por debajo de 100

La Orden Foral 22/2021 se ha confeccionado atendiendo a la hoja de ruta de la Comunidad y al conjunto de indicadores epidemiológicos, según los cuales Navarra se encuentra en un nivel de alerta bajo, con una tendencia que decrece lentamente en base a las incidencias acumuladas por 100.000 habitantes a los 14 y 7 días -91 y 44 casos, respectivamente-, a pesar de que ambos parámetros se sitúan todavía en riesgo medio, según ha explicado el Gobierno de Navarra.

Por su parte, continúa el descenso progresivo en la ocupación hospitalaria. En la última semana se han registrado cuatro nuevos ingresos, uno en UCI, y no ha habido fallecidos por Covid-19. Actualmente, 22 personas permanecen ingresadas por la enfermedad, 7 de las cuales se encuentran en la UCI.

A pesar de la relajación de las medidas para sectores como el del ocio, la cultura y la hostelería, a las puertas de los Sanfermines – que se debían celebrar entre el 6 y el 14 de julio- no habrá ni de lejos, encierros, esos que congregan a miles de personas de todo el mundo.

Sin embargo, aunque los datos epidemiológicos no son malos y de la relación de estas medidas, las autoridades llaman a la prudencia. El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, explicó hace unos días que la decisión de suspender los Sanfermines 2021 se sustenta la crisis sanitaria, como ya ocurrió el año pasado. "Teníamos que tomar esta decisión, porque la salud es lo primero y es nuestra responsabilidad; es una decisión dura, que afecta a la economía y a los sentimientos".

Una actividad cultural y de ocio paralela

Pamplona destinará para paliar el daño económico parte del presupuesto de San Fermín 2021, a una programación, principalmente cultural, desde junio hasta septiembre. "Que no puedan celebrarse las fiestas de San Fermín no quiere decir que en Pamplona no vaya a haber actividad durante el verano, la va a haber y muy importante", dijo Enrique Maya.

La capital de Navarra acogerá alrededor de 400 actividades culturales y de ocio, como un torneo de ajedrez, que contará con la participación del campeón mundial Magnus Carlsen, y un Gran Premio de Hípica en septiembre, que prevé contar con la participación de 2.000 personas. Todas forman parte del programa 'Viva Pamplona Viva', que tiene 1,5 millones de euros.

El alcalde está convencido de que en 2022 se volverá a disfrutar de los Sanfermines, "con el entusiasmo de siempre pero multiplicado por tres".