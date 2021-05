Santiago Segura destaca el "sufrimiento de los madrileños" durante el pregón de las fiestas de San Isidro

Dedicado a los servicios esenciales del Ayuntamiento

Ha sido un pregón especial, pues ha estado dedicado a los servicios esenciales del Ayuntamiento que dieron "lo mejor de sí" durante la pandemia. Así, en la Plaza de la Villa, perimetrada y con control de aforo, han estado presentes policías municipales, miembros de EMT, operarios de Jardines y Zonas Verdes así como sanitarios del Samur o personal de Selur.



El actor y director cinematográfico ha comenzado recordando que es de Carabanchel y fue "el segundo niño que nació en el Hospital de La Paz", hecho del cual su madre guardaba un recorte del periódico. Estudió en la Complutense y el bachiller en el IES San Isidro, como Pío Baroja.



En una irónica intervención, ha hecho mención al "relaxing cup of café con leche" en la Plaza Mayor de la capital que 'popularizó' la exalcaldesa Ana Botella. A continuación ha reconocido que es "adicto" y que estuvo "enganchado" al dulce. "Buscaba en obradores, y cuando no tenía dinero, le daba a las plameras glaseadas, bartolillos, a las bambas de nata, a las rosquillas de Alcalá, a las tontas, las listas, incluso las indecisas. Me metía litros de chocolate en San Ginés. Hoy en día, llevo una vida lo más normal posible apartado de mi droga", ha ironizado.



También ha habido hueco para la parte más sentimental, cuando ha recordado que sus madrileños favoritos son su padre, Felipe, y su padre "adoptivo", Tony Leblanc, y cuando ha asegurado que los servicios esenciales se "dejan la piel" por tener una "ciudad mejor".