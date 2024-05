Tete Pineda vuelve a celebrar la vida tras haber superado un cáncer y el jurado rompe a llorar con su actuación

Tete Pineda relató cómo tras coger una excedencia para dedicarse a la música, se cayó de un escenario y a raíz de las pruebas le encontraron que tenía un cáncer en la cabeza . "Estoy aquí para deciros que he vuelto a florecer. El pelo me ha crecido como la primavera y vengo a celebrar con vosotros", explicó el participante, al que le llamaron para presentarse al cásting justo cuando estaba en el oncólogo. "Vi otra oportunidad y pensé 'La vida está para mí'. He muerto y he resucitado", confesó en su presentación.

"Me acelero cuando algo me quiebra y me arranca el corazón, el alma y las emociones como has hecho. Me pongo en tu lugar de miedo. Lo que has tenido que pasar, que superar, la valentía de la que te has vestido para venir a un programa (...) Tú nos has demostrado esta noche que los tesoros más grandes del mundo no se compran", reaccionaba Vanesa Martín.