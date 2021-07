Shakira intenta desmontar el fraude fiscal aduciendo que residía en Bahamas

Los inspectores de la Agencia Tributaria cuentan como estancia en España no solo los días en que está acreditada su presencia en el país -mediante redes sociales, facturas o uso de tarjetas de crédito-, sino también las ausencias esporádicas de la artista con motivo de sus viajes al extranjero y, con esos cálculos, consideran que superó los 183 días de residencia.



Por el contrario, el perito de la defensa mantiene que esos días de ausencia esporádica -con motivo de sus giras de conciertos o su participación en el programa televisivo "The Voice" en Estados Unidos- no deben contabilizarse como tiempo de residencia en España.



Mas allá de los días de residencia efectiva, no es objeto de discusión entre las partes ni la cuota defraudada -que la cantante ya ha devuelto a Hacienda- ni el entramado de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo con las que canalizaba los beneficios de su actividad profesional.