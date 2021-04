La cantante y esposa de Gerard Piqué, Shakira, defraudó 14,5 millones de euros según Hacienda

Un nuevo informe publicado por la Agencia Tributaria ha ratificado que la cantante defraudó 14,5 millones de euros a Hacienda entre los años 2012 y 2014 , simulando que no residía en España y ocultando sus ingresos mediante un entramado de sociedades.

Los peritos de Hacienda no se creen el argumento de la defensa por el que la artista no estaría obligada a tributar en España por no haber permanecido los 184 días que marca la ley para obligar a una persona a pagar impuestos en territorio nacional.