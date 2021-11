Pero un cuarto villano aparece de forma mucho más evidente en el póster. Los más observadores habrán descubierto a una figura que vuela al fondo, perdida en el azul del cielo. No puede ser otro que Norman Orborne, más conocido como el Duende Verde, planeando en su aerodeslizador. Pero la distancia y la máscara no nos dejan ver si detrás se esconde William Dafoe.



La solución a todos los enigmas, el día del estreno en cines de 'Spider-Man: No Way Home', el próximo 17 de diciembre.