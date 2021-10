Rezan con velas ante la Catedral de Toledo como acto de reparación tras el vídeo de C. Tangana y Nathy Peluso

El vídeo musical interpretado por C. Tangana y Nathy Peluso en el interior de la Catedral de Toledo sigue generando polémica entre los más devotos. Entre los actos de protesta el pasado fin de semana se congregó frente al templo una treintena de personas, portando velas, para rezar el rosario. Según informaron, el rezo se trata de un acto de reparación por la publicación de un vídeo musical de C. Tangana y Nathy Peluso.



Los que han acudido a la plaza del Ayuntamiento de Toledo, frente a la Catedral, se han reunido en círculo, portando una vela, y no han querido hacer declaraciones; solamente han dicho que se trata de un acto íntimo y de reparación.



Entre los asistentes en el rezo del rosario, que comenzó a las 21:00 horas, había algún sacerdote.