A pesar del machismo, las mujeres triunfan en los Goya

Precisamente, la directora de esa película rodada en Zaragoza, Pilar Palomero se ha llevado a casa el premio a la mejor dirección novel.

Pero ellas no han sido las únicas, la cantante Rozalén recibía en su estudio la noticia de ser la ganadora en la categoría a mejor canción original por "Que no, que no", por "La boda de Rosa", un premio que antes de que comenzará la ceremonia, Alejandro Sanz, también nominado, señalaba que era justo que la cantante albaceteña se alzara con él.