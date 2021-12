Entre los "cuándo" más recurrentes a lo largo del año, el más destacado, según los datos facilitados hoy por esta empresa, ha sido "cuándo juega España", al que han seguido interrogantes para saber cuándo es el Black Friday; "cuándo me toca vacunarme"; o cuándo juega el Real Madrid.

En el área del cine, la televisión y las series, lo más buscado a lo largo del año ha sido la red de contenidos audiovisuales Tokyvideo, Supervivientes, Love is in the air, La Isla de las Tentaciones, El juego del calamar, Secret Story, La última Tentación, Mask Singer, Los Bridgerton y Eternals.