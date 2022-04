La respuesta de Will Smith a no poder acudir a los Oscar en 10 años tras su puñetazo a Chris Rock

Will Smith ha respondido a la decisión que tomó la Academia de Hollywood el pasado viernes en la que esta le prohibió acudir a futuras ediciones de los Oscar durante los próximos diez años . " Acepto y respeto la decisión de la Academia" , ha declarado Will Smith en un comunicado tras el emitido por la Academia con su decisión tras el incidente acontecido en la última edición de los premios Oscar. Durante la gala, y minutos antes de ser galardonado con el Oscar de mejor actor, Smith se levantó de su asiento y le propinó una bofetada a Chris Rock.

A los pocos días del incidente y la conmoción mundial que causó su retransmisión en directo ante millones de telespectadores, Will Smith dimitió de la Academia de Hollywood . En aquella ocasión ya aseguró que acataría cualquier medida disciplinaria u otra consecuencia que la institución considerara adecuada.

Will Smith no entregará el Oscar de mejor actriz el año que viene, tal y como ha sido la tradición en los premios de la Academia de un año para otro con los ganadores de las categorías de actuación. Sin embargo, la prohibición de asistencia física o virtual a las futuras galas no indica nada sobre la posibilidad de que el actor vuelva a ser nominado, dejando esa incógnita abierta.