Jada Pinkett Smith califica de “exagerada” la reacción de Will Smith con Chris Rock: “No necesitaba su protección”

Así lo ha asegurado una fuente cercana a la pareja en declaraciones recogidas por Us Weekly : “Fue en el calor del momento y reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe y ella lo sabe. Están de acuerdo en que exageró”, ha señalado la citada fuente, que va más allá al apuntar que Jada Pinkett Smith no pidió su protección ni tampoco la necesitaba después de que Chris Rock, delante de todos los presentes en la ceremonia, bromease con la apariencia de la estadounidense, –que sufre alopecia –, haciendo una broma sobre la teniente O’Neil.

“Ella no es el tipo de mujer que necesita protección. No la necesitaba para hacer lo que él hizo. No necesitaba protección”. “Es una mujer muy fuerte, obstinada, y puede pelear sus propias batallas”, señala la fuente mencionada por el citado medio americano, donde además expresa que, no obstante, no estaría enfadada con él, como apuntan algunos rumores.