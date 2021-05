La ex-actriz porno Mia Khalifa brinda con un champagne de la época nazi para criticar al estado de Israel

La conocida ex-actriz porno de origen libanés, Mia Khalifa , suele publicar mensajes críticos con en el papel de Israel en el conflicto contra Hamas en los territorios palestinos en sus redes sociales y estos mensajes se han incrementado desde que comenzó la actual crisis en Gaza . Pero este pasado fin de semana, la conocida influencer y ex actriz de cine para adultos ha publicado un tuit que ha encendido la polémica . En la publicación se puede ver a Mia beber de unas botellas de champagne que parecen bastante antiguas y las acompaña de la siguiente frase: " Mi vino es más viejo que tu 'estado' de apartheid ", refiriéndose al Estado de Israel.

El tuit, que actualmente acumula más de 3.500 comentarios, ha traído cola y muchas críticas de los usuarios de la red social . Sobre todo a partir del descubrimiento de uno de ellos de un dato evidente por las etiquetas de las botellas. En ellas pone que se embotelló en 1943, año en el que Francia estaba ocupada por los nazis . El usuario Hen Mazzig le recuerda lo inapropiado de la comparación: " Estás bebiendo vino elaborado en la Francia ocupada por los nazis en 1943 , mientras niegas miles de años de historia judía en nuestra patria ancestral. ¡Me alegra que hayas encontrado la combinación perfecta para tu antisemitismo!" Otros, como el editor en jefe de la revista The Dispatch, Jonah Goldberg, le recordaba a Mia que hay estados que se han fundado después de la fundación del Estado de Israel. "Sí, el estado moderno de Israel fue fundado en el 48, pero eso es 10 años antes de la fundación de Iraq y cinco antes de la de Egipto . La nación de Israel (y la de Egipto) son mucho más antiguas", escribía Goldberg.



La actriz ha mantenido sus tuits y ha contestado a la polémica en la red social reafirmando sus argumentos, a lo que algunos usuarios le han recordado que su anterior profesión (en la industria del cine para adultos) la traería algunos problemas en Gaza o en otros países de Oriente Medio. "Israel es el único país de Oriente Medio donde no te lapidarían en la calle" le escribió un usuario, a lo que Mia le contestó: "Me arriesgaré en Arabia Saudi y Siria, porque creo que la frase 'nacida en Líbano' de mi pasaporte no iría muy bien en Israel".